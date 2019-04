INTER, AUSILIO A LONDRA PER GUNDOGAN

09/04/2019

Questa sera il ds dell'Inter, Piero Ausilio, sarà in tribuna a Londra per assistere a Tottenham-Manchester City e, stando a FcInterNews.it, anche per seguire da vicino Ilkay Gundogan, nazionale tedesco di origine turca nel mirino dei nerazzurri per la prossima stagione. Già l'estate scorsa Suning ci aveva provato, ma Guardiola l'aveva dichiarato incedibile valutandolo 60 milioni. Stavolta però potrebbe essere diverso, perché il contratto di Gundogan con il City è in scadenza a giugno prossimo.