INTER, ASSALTO A GUNDOGAN

10/04/2019

Otto milioni di euro a stagione per convincere Ilkay Gundogan. Secondo Tuttosport, sarebbe questa l'offerta che l'Inter ha in mente per andare all'assalto del centrocampista tedesco del Manchester City in estate. I nerazzurri contano sul fatto che il club inglese potrebbe essere costretto a cedere il giocatore a giugno per non perderlo a parametro zero nel 2020, anno di scadenza del suo contratto.