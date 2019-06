INTER-AGOUME', DAMIANI: "NESSUNA NOVITA'"

25/06/2019

Prosegue il lavoro dell'Inter per portare il giovane talento Lucien Agoumé in nerazzurro. Oscar Damiani, coinvolto come intermediario, spiega all'uscita dalla sede del club: "Stiamo aspettando, non ci sono novità. Karamoh? Ci sono diverse squadre che lo vogliono in Italia. Il Parma è tra queste".