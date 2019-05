INTER, AG. POLITANO: "RISCATTO SCONTATO"

16/05/2019

Davide Lippi, procuratore di Matteo Politano, ha parlato con Fcinternews.it del futuro del suo assistito: "L’impatto decisivo di Matteo in un grande club come l’Inter non mi ha affatto sorpreso. Ero sicuro già dall’estate che si sarebbe ritagliato il suo spazio, conquistando la maglia da titolare fino a diventare un punto fermo della squadra e un beniamino dei tifosi. Riscatto scontato? Sì, non ci sono dubbi. Ha fatto molto bene. Politano è felice all’Inter e anche il club di lui”.