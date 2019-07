IN ARGENTINA: "DE ROSSI VICINO AL BOCA JUNIORS"

16/07/2019

Il futuro di Daniele De Rossi potrebbe essere in Argentina. Secondo il portale Doble Amarilla l'ex centrocampista della Roma avrebbe detto sì all'offerta del Boca Juniors. Determinante il pressing di Burdisso, attuale ds degli Xeneizes e compagno dei De Rossi in giallorosso dal 2019 al 2014. Il mediano dovrebbe firmare un contratto di 8 mesi con i gialloblù (il campionato in Argentina finisce il 1° marzo) con ingaggio da 500.000 euro come riferisce Sky.