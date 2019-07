IL REAL MADRID NON MOLLA LA PRESA SU POGBA

02/07/2019

Il Real Madrid tenterà di portare Paul Pogba al Santiago Bernabeu fino al 2 settembre, ultimo giorno di mercato in Spagna. Come scrive 'As' nonostante il muro del Manchester United, che ha dichiarato il giocatore incedibile, la Casa Blanca non è intenzionata a gettare la spugna e proverà fino all'ultimo ad accontentare Zinedine Zidane, che considera il centrocampista francese una priorità. L'ex giocatore della Juventus ha già detto sì ai blancos e a Madrid confidano di ripetere l'operazione Cristiano Ronado, preso nelle ultime ore del 31 agosto 2002. Nella giornata di ieri il Manchester si è ritrovato in vista della nuova stagione, anche se Pogba avrà ancora qualche giornata di riposo. Il giocatore è determinato a lasciare l'Inghilterra e ha come opzione solo il Real, dato che l'interesse della Juventus è inferiore a quanto si pensasse. Zidane continua a insistere e considera il campione del mondo un elemento chiave nel suo progetto tecnico.