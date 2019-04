IL PSG TENTA SERGIO RAMOS

25/04/2019

Il Psg non perde la speranza di arrivare a Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid ritenuto pero' incedibile da Zinedine Zidane e Florentino Perez. Al Parco dei Principi c'è Thiago Silva in uscita: il capitano e leader della difesa, 35 anni, ha ricche offerte dalla Cina e potrebbe decidere di chiudere la carriera in un campionato meno impegnativo. Da qui la necessità, per il Psg di sostouirlo adeguatamente e il sevilliano sarebbe il preferito: da qui, secondo quanto riporta oggi lo spagnolo 'Don Balon', l'offerta da nababbo che il club di Al-Khelaifi gli avrebbe fatto pervenire per cercare di convincerlo: 20 milioni netti a stagione che lo collocherebbe tra i giocatori piu' pagati al mondo e che è il doppio di quanto percepisce oggi a Madrid.