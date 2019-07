Il Milan deve cedere: Kessie e i suoi fratelli con la valigia pronta

06/07/2019

Il Milan lavora all'entrate di Veretout e Mancini, ma deve anche pensare alle cessioni. Questioni numeriche di rosa e di bilancio: serve un tesoretto da poter reinvestire sul mercato. In sei hanno già salutato il gruppo (Mauri, Abate, Zapata, Bakayoko, Montolivo e Bertolacci), ma anche altri devono preparare la valigia e lasciare Milanello. Gigio Donnarumma è il principale indiziato per fare una plusvalenza, ma le offerte arrivate fino ad ora, vedi quella del Psg, non sono soddisfacenti. Una "grana" per Maldini e Boban che hanno bisogno di soldi per costruire il nuovo Milan. Nulla da fare anche per Suso, l'altro grande candidato a far ricco le casse dei rossoneri, che sarebbe stato tolto dal mercato da Giampaolo.



I nomi da segnare sono quindi quelli di Kessie, Biglia, Rodriguez, Laxalt e a sorpresa Castillejo, senza tralasciare Cutrone. Questi i "sacrificabili" indicati da tecnico e dirigenza. Piazzarli non sarà certo facile per via di valutazioni alte e stipendi non abbordabili per tutti. Biglia, ad esempio, interessa a molti, ma un ingaggio elevato per tre quarti di Serie A. Con l'arrivo di Bennacer e Krunic, Kessie potrebbe far la valigia per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, magari in arrivo dalla Premier. Corsia sinistra destinata alla rivoluzione con il ben servito a RR e DL. Sulla fascia anche Castillejo potrebbe salutare, ma serve un'offerta alta per non fare una minusvalenza molto dannosa. Si torna dalla ferie, ma molti dovranno fare presto i bagagli.