HIGUAIN, LA ROMA NON MOLLA

11/07/2019

La Roma non molla Higuain. Nonostante la grande accoglienza dei tifosi della Juve, stando al Corriere dello Sport, nei prossimi giorni i giallorossi si attendono infatti una mossa bianconera in attacco che potrebbe spingere il Pipita lontano da Torino, facendogli prendere seriamente in considerazione l'idea di diventare l'erede di Dzeko nella capitale.