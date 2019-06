HIGUAIN, IL FRATELLO: "IN ITALIA GONZALO GIOCHEREBBE SOLO NELLA JUVE"

14/06/2019

Gonzalo Higuain è ancora nel limbo, ma se dovesse tornare in Italia, lo farebbe solo alla Juve. "In Serie A giocherebbe soltanto nella Juventus. Gonzalo ha un contratto con la Juve e vuole rispettarlo. Il suo rendimento in bianconero è stato sempre alto, soprattutto nel primo anno. Il pensiero è finire la carriera in bianconero", ha detto il fratello-agente Nicolas Higuain a Radio Marte.