HAZARD JR. VA AL DORTMUND: "SE TI CHIAMA UNA SQUADRA COSÌ..."

19/05/2019

In attesa di sapere se Eden lascerà il Chelsea per trasferirsi al Real Madrid, c'è un Hazard che ha già ufficialmente annunciato il suo futuro. Il fratello Thorgan, intervistato da 'Eleven Sports' dopo l'ultima giornata di Bundesliga, ha confermato di avere accettato l'offerta del Borussia Dortmund dopo le anticipazioni di fine aprile: "Se ho avuto contatti con Witsel per la prossima stagione? Sì, abbiamo avuto dei contatti. Ci sentiamo regolarmente. Sicuramente mi darà dei consigli e mi aiuterà l’anno prossimo. Il Borussia Dortmund? Quando un club del genere ti chiama la motivazione c’è sempre. Sono felice che lì ci sia qualcuno che conosco già, sicuramente mi aiuterà a integrarmi meglio”.