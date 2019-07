GUARIN LASCIA LA CINA, IPOTESI GENOA

19/07/2019

In Italia ha già giocato per 4 anni con la maglia dell'Inter. Poi nel gennaio 2016 ha scelto la Cina e lo Shanghai Shenhua. Ora, dopo tre anni e mezzo in Oriente, Fredy Guarin potrebbe tornare in Serie A. Il centrocampista colombiano si è appena svincolato dallo Shanghai Shenhua, con cui ha giocato 100 partite segnando 28 gol. Secondo 'Tuttosport', ora sulle sue tracce ci sarebbe il Genoa, alla ricerca di rinforzi a centrocampo.