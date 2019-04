GOLLINI: "SOGNO UNA BIG, MA ORA L'ATALANTA E' IL TOP"

14/04/2019

Pierluigi Gollini ha parlato del suo presente e del suo futuro alla Gazzetta dello sport. "Qui sono felice. Futuro? Non mi piace parlare di situazioni extra-Atalanta, indossare questa maglia rappresenta una chance prestigiosa - ha spiegato il portiere della Dea -. Poi, come tanti, sogno di giocare in Nazionale e magari in una big, ma oggi non esiste un posto migliore di Bergamo".