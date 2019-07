GENOA, UFFICIALE RIZZO DALL'INTER

05/07/2019

Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Fc Internazionale Milano l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Rizzo (Esine, 11-03-2000). Il neo acquisto è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha all’attivo una trafila di otto anni. Con le squadre di appartenenza vanta due titoli di campione d’Italia (categoria Under 15 e Under 19), oltre alla conquista di un Torneo di Viareggio. Rizzo partirà la prossima settimana per il ritiro in Val Stubai.