GENOA, PRANDELLI RISCHIA: PRONTO BALLARDINI

21/04/2019

La sconfitta contro il Torino lascia i suoi strascichi in casa Genoa, nel giorno in cui la tifoseria organizzata ha contestato Preziosi. Oggi, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il presidente rossoblù incontrerà Cesare Prandelli: l'ex ct è in bilico, in panchina potrebbe tornare Davide Ballardini.