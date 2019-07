GENOA, BARRECA IN PRESTITO: UFFICIALE

10/07/2019

Antonio Barreca era già a Neustift, in ritiro con il Genoa, ma solo oggi è arrivata l'ufficialità del suo acquisto con l'annuncio del club. Il terzino sinistro arriva in prestito dal Monaco con diritto di riscatto. Per il giocatore, di scuola Torino, si tratta di un ritorno in Serie A dopo una sola stagione: l'anno scorso ha giocato fino a gennaio in Ligue 1 e poi in Premier League al Newcastle.