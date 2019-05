GATTUSO: "FUTURO? HO VOGLIA DI TORNARE"

31/05/2019

Gennaro Gattuso non ha nascosto il suo desiderio di tornare ad allenare dopo l'addio al Milan. "Ho voglia di tornare in campo - ha rivelato - , io e il mio staff, perché siamo un gruppo di lavoro unito. Analizzeremo bene le situazioni, ma serve un club che ci scelga per proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni", ha detto.