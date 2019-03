FOGGIA: UFFICIALE, GRASSADONIA TORNA IN PANCHINA

11/03/2019

Gianluca Grassadonia è di nuovo l'allenatore del Foggia. Lo comunica la società rossonera dopo l'esonero di ieri mattina di Pasquale Padalino a seguito della sconfitta di sabato col Lecce al Via del Mare. In mattinata Grassadonia ha incontrato i vertici societari per definire gli ultimi accordi: contratto fino al 2020.