FIORENTINA, PIOLI NON RISCHIA

16/03/2019

C'è delusione anche all'interno della società Fiorentina, rimasta peraltro pure spiazzata dalle recenti dichiarazioni dello stesso allenatore, rilasciate anche ieri sera, riguardo al proprio futuro che ad ora appare ormai lontano da Firenze: il contratto scade a giugno e fin qui la dirigenza viola non ha esercitato l'opzione sulla prossima stagione inserita a suo tempo nell'accordo. In questo momento però non sembra esserci la volontà di un cambio immediato sulla panchina dove Pioli siede dall'estate 2017, ci sono ancora diverse partite di campionato da qui alla fine da giocare e onorare e soprattutto c'è una finale di Coppa Italia che la Fiorentina al di là del 3-3 ottenuto all'andata al Franchi contro la squadra di Gasperini puo' ancora conquistare: obiettivo difficile ma non impossibile.