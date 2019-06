FIORENTINA: IL TWENTE VUOLE TENERE ZEKHNINI

05/06/2019

"Abbiamo presentato la richiesta alla Fiorentina. Quindi dobbiamo essere pazienti". Queste le parole di Ted van Leeuwen, direttore tecnico del Twente riguardo la volontà di trattenere, quantomeno per un altro anno, Rafik Zekhnini in Olanda. A riportarlo è il portale olandese tublantia.nl che spiega come il club neopromosso in Eredivise sia interessato a mantenere in rosa anche Christian Gonzalez difensore di proprietà del Siviglia.