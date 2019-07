FIORENTINA: CEDUTI GRAICIAR E ZEKHNINI

09/07/2019

Doppia operazione in uscita per la Fiorentina. Rafik Zekhnini è stato ceduto "a titolo temporaneo" al Twente, mentre Martin Graiciar lascia la Toscana per andare allo Sparta Praga "a titolo temporaneo con diritto di acquisto a favore del club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina". Lo comunica la società viola attraverso il proprio sito ufficiale.