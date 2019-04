ERIKSEN-REAL MADRID, IL TOTTENHAM VUOLE 100 MILIONI

16/04/2019

Christian Eriksen avrebbe scelto il Real Madrid. Almeno stando a quanto riporta oggi il Daily Express. Secondo il tabloid, il centrocampista danese del Tottenham che ha il contratto in scadenza nel 2020 ed e' ambito da diverse big, preferirebbe la squadra di Zinedine Zidane visto che col Manchester United, altra pretendente, i rapporti tra i due club non sono proprio idilliaci, complice la vicenda Berbatov del 2008 (gli Spurs presentarono denuncia alla Premier sostenendo che i Red Devils avevano infranto le regole contattando il giocatore, ancora sotto contratto). In ogni caso, Daniel Levy, proprietario degli Spurs, sarebbe disposto a lasciar partire il danese per circa 100 milioni, piuttosto che tenerlo un altro anno rischiando di non guadagnare un centesimo.