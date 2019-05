EMPOLI, ANDREAZZOLI: "NON SO ANCORA COSA FARO'"

29/05/2019

"Il futuro si chiama futuro perché deve ancora venire, non so ancora cosa farò. Cerco di controllarlo ma di sicuro io non sono in Serie A perché sono retrocesso con l’Empoli. L’ambiente toscano ci fa esprimere al meglio, non è un caso che siano tutti passati dalla Toscana. L’aspettativa di ogni essere umano è quella di migliorare la propria condizione professionale, certo che mi farebbe piacere allenare squadre come la Samp ed il Genoa. La Serie A ti regala il piacere di allenare". Così Aurelio Andreazzoli ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli'.