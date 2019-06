EL SHAARAWY: "TROPPO PRESTO PER LA CINA"

27/06/2019

"Non me la sento di lasciare l'Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica. Stephan El Shaarawy motiva così sul sito di Repubblica il no allo Shanghai Shenhua che gli aveva offerto un triennale da 14 milioni a stagione. L'attaccante resterà alla Roma.