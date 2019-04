EINTRACHT, UFFICIALE IL RISCATTO DI JOVIC

17/04/2019

Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: Luka Jovic è interamente un calciatore dell'Eintracht, che ha comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto dal Benfica. L'annuncio è stato dato su Twitter con un video che raccoglie le prodezze del gioiello serbo con le 'Adler'. Jovic ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 e il Benfica ha incassato 6 milioni. Difficilmente però l'attaccante resterà in Germania la prossima stagione: la corte del Real Madrid è insistente, tanto che si parla addirittura di un'intesa per la cessione a 70 milioni, di cui il 20% finirà nelle casse portoghesi come da accordo stipulato in precedenza.