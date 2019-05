DORTMUND, RETROMARCIA SU MANDZUKIC

24/05/2019

Il Borussia Dortmund fa retromarcia sull'interessamento per Mario Mandzukic. Secondo la 'Bild', l'attaccante della Juventus poteva essere un obiettivo di mercato dei gialloneri, ma Matthias Sammer ha negato. Il consulente del club ha parlato a 'Eurosport' delle voci che vedevano il croato come un possibile cavallo di ritorno in Bundesliga: "Non c'è niente in questa storia. Mandzukic è stato una chiacchiera mal interpretata già lo scorso anno, è una storia senza fine. Come ho già detto, è Michael Zorc (ds del Borussia, ndr) che si occupa dei trasferimenti".