DONADONI: "NESSUN CONTATTO CON IL MILAN"

30/04/2019

"Io al Milan? Non ho mai avuto contatti o approcci da parte di nessuno". È quanto garantisce Roberto Donadoni, intervistato da Rmc Sport, interpellato sul difficile momento dei rossoneri. "Ora è giusto che Gattuso porti avanti fino in fondo questa stagione che, con tutte le difficoltà, potrebbe portare alla Champions", ha spiegato il tecnico ex Bologna. "È tutto nelle loro mani, anche se gli ultimi risultati sono stati poco 'digeribili'. Ora serve tirare fuori l'orgoglio per giocarsi questa chance. Spero possano farcela".