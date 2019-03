DONADONI: "LA ROMA NON MI HA MAI CERCATO"

18/03/2019

"Se la Roma mi ha cercato prima di puntare su Ranieri? Non è vero, questi sono giochi giornalistici. Non ho ricevuto telefonate da parte della Roma". Lo ha detto l'ex tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai. "È una grandissima società, con un grandissimo potenziale e una grande storia ma le mie considerazioni si fermano lì, non c'è stato nient'altro", ha aggiunto l'ex ct della Nazionale.