DEULOFEU ANNUNCIA: "AL BARCELLONA NON TORNO"

09/04/2019

Gerard Deulofeu, attualmente al Watford, sarà uno degli uomini mercato della prossima estate e dimostra di avere le idee molto chiare: “Futuro? Il Barcellona rappresenta una tappa passata. Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove”. Assist per il Milan?