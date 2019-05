DE ZERBI: "NESSUNA CHIAMATA, RESTO AL SASSUOLO"

29/05/2019

Tra i nomi più chiacchierati del mercato per gli spostamenti in panchina nella prossima stagione di Serie A c'è Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo però non si sbilancia: "Non mi ha chiamato nessun club. L’ho già detto: a me fa piacere rimanere a Sassuolo. Quando alleno lo faccio sempre con l’idea di restare dieci anni in un club. Però, è chiaro che dovrò incontrarmi con il patron Squinzi per capire bene quali siano i suoi progetti. Anche io ho qualche esigenza, perché bisogna fare sempre meglio per rendere felici i tifosi. Secondo me l’anno prossimo il livello del campionato crescerà ulteriormente e non dovremo farci trovare impreparati"