DE LIGT, ULTIMATUM DEL BARCELLONA

06/06/2019

Il Barcellona non intende partecipare ad aste al rialzo per De Ligt e manda un messaggio forte e chiaro al giocatore. Secondo quanto riporta Marca, dopo l'offerta inviata al giocatore, i blaugrana avrebbero fissato un ultimatum per la risposta. Situazione che la Juve segue con grande attenzione, pronta a inserirsi nella trattativa.