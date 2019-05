DE LIGT: "POTREI RIMANERE ALL'AJAX"

27/05/2019

Nuovo capitolo nella telenovela di mercato De Ligt. "Non so nulla. Durante l'anno sono state dette e scritte molte cose, ma nulla mi fa impazzire - ha spiegato a 'NOS' il diretto interessato a . De Jong ha già preso la sua decisione e io no, è così". "E' vero, diversi club sono interessati ma è bene guardare a ciò che è meglio per me, per lo sviluppo della mia carriera, se è meglio iniziare la preparazione all'Ajax o altrove", ha continuato, lasciando aperta la porta alla possibilità di rimanere ai Lancieri. "Finché avrò un contratto qui, la possibilità di rimanere ci sarà sempre", ha concluso.