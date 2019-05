DE LIGT, NO A MAXI OFFERTA DELLO UNITED

07/05/2019

Matthijs De Ligt dice 'no' al Manchester United. Il giovane capitano dell'Ajax, oggetto del desiderio di mezza Europa, ha respinto il corteggiamento dei Red Devils, pronti ad offrire 60 milioni di sterline (più di 70 milioni di euro) per il suo trasferimento ad Old Trafford. Lo rivela il 'Daily Star'. Il club inglese ha provato a sbaragliare la concorrenza offrendo al giocatore un contratto di cinque anni a 250mila sterline a settimana, più di 15 milioni di euro a stagione: un ingaggio che farebbe di de Ligt il giovane calciatore più pagato al mondo. Proposta tuttavia respinta al mittente.