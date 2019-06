DANIMARCA, HJULMAND CT MA DOPO EURO 2020

12/06/2019

Kasper Hjulmand guiderà la nazionale della Danimarca dopo Euro 2020. Lo ha annunciato la Federcalcio di Copenaghen. Hjulmand, 47 anni, sostituirà il norvegese Age Hareide, il cui contratto scadrà dopo il torneo. "Hjulmand guiderà la squadra al Mondiale 2022 in Qatar e all'Europeo 2024 in Germania", ha annunciato la Federazione danese. "Sono estremamente orgoglioso e onorato", ha commentato Hjulmand in conferenza stampa. "Sono cresciuto con la nazionale ed è una passione e un legame di sangue che mi lega al calcio danese". Prima dell'inizio ufficiale della sua gestione, il 1° agosto 2020, Hjulmand, che ha allenato Lyngby e Nordsjaelland in Danimarca e il Mainz in Germania, assumerà un ruolo di consulenza per facilitare la transizione.