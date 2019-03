DANI ALVES, IPOTESI BOCA JUNIORS

22/03/2019

sorpresa Dani Alves. Il terzino brasiliano, ex di Barcellona e Juventus, potrebbe infatti lasciare il Psg e, a 35 anni, sarebbe tentato dal provare una nuova avventura in Argentina con la maglia del Boca Juniors. In questi giorni il brasiliano sui social ha smentito seccamente di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza coi parigini, motivo per cui secondo Il Corriere dello Sport adesso Dani Alves starebbe valutano l'offerta di Nicolas Burdisso, ex difensore di Roma e Inter ma oggi direttore generale del Boca Juniors.