DALLA SVIZZERA: L'INTER VUOLE XHAKA

04/06/2019

La nuova Inter di Antonio Conte sta piano piano prendendo forma. Arriva dalla Svizzera, dalla tv di stato Rsi, di un interessamento del club nerazzurro per Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Il capitano della Svizzera, impegnato nella Final Four di Nations League, non ha né smentito né confermato.