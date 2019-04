DALL'INGHILTERRA: "IL REAL VICINISSIMO AD HAZARD E POGBA"

18/04/2019

Il tabloid The Sun analizza due colpi in prospettiva estiva per il Real Madrid: già offerti 95 milioni di euro al Chelsea per Hazard ma i Blues ne vogliono 105. Diverso il discorso su Pogba, chiesto espressamente da Zidane: dipende molto dall'eventuale qualificazione in Champions League del Manchester United ma anche sull'ex Juve i blancos sono avanti.