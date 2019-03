DALIAN, CARRASCO: "VOGLIO TORNARE IN EUROPA"

25/03/2019

Yannick Carrasco vuole tornare in Europa. Il calciatore belga, oggi al Dalian Yifang, ha dichiarato a Het Laatste Nieuws: "Mi piacerebbe tornare in Europa. Molte squadre erano interessate a me quest'inverno, stavamo cercando una soluzione ma capisco il club. Hanno voluto che restassi". L'ex Atletico Madrid era finito nel mirino anche di Inter e Milan.