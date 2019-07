DAL BRASILE: "OFFERTA DELL'INTER, DANI ALVES RIFLETTE"

06/07/2019

L'Inter avrebbe presentato un'offerta formale a Dani Alves. Lo riferisce il portale brasiliano UOL secondo cui il terzino destro brasiliano, svincolato dopo aver deciso di non rinnovare con il Psg, starebbe riflettendo sulla proposta nerazzurra ritenuta comunque buona per valore dell'ingaggio e durata del contratto. Il 36enne non ha ancora accettato perché spera in una chiamata del Barcellona, suo vecchio club al quale è molto legato. Anche l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul laterale.