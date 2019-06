COMMISSO: "VOGLIO TENERE CHIESA, MA..."

12/06/2019

In casa Fiorentina resta caldo il capitolo Chiesa, uomo mercato che potrebbe portare nella casse viola tanti milioni di euro. "Ripeto che non sarà il mio Baggio - ha spiegato Commisso -. Farò di tutto per tenerlo almeno un anno". "Però un ex campione viola mi ha fatto una domanda: perché fare un contratto così lungo a un ragazzo che magari il prossimo anno delude e alla fine dalla sua cessione si prende meno soldi di adesso?", ha aggiunto il nuovo patron della Viola.