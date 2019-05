COMMISSO: "FIORENTINA? NON POSSO DARE CONFERME"

26/05/2019

"Non posso rispondere", "non posso dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo", "non posso confermare niente". Così il magnate italo-americano Rocco Commisso al 'Corriere Fiorentino' sull'indiscrezione del 'New York Times' seconcdo cui sarà il prossimo proprietario della Fiorentina. Commisso ha poi augurato "in bocca al lupo per la partita di domenica" ai fiorentini, spiegando di conoscere "la maglia della Fiorentina. Conosco Hamrin, Batistuta, conosco bene la Fiorentina", di essere già stato a Firenze, "da bambino".