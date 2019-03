CINA, PATO LASCIA IL TIANJIN TIANHAI

16/03/2019

L'avventura in Cina di Alexandre Pato è ufficialmente ai titoli di coda. Stando a quanto riportano i media cinesi, l'attaccante brasiliano, arrivato al Tianjin Tianhai dal Villarreal nel 2017, avrebbe infatti deciso di dire addio al club comprandosi il proprio cartellino e diventando così libero di trovarsi un'altra squadra. L'ex Milan non si sarebbe allenato, ma sarebbe andato al centro di allenamento, vestito con abiti casual, soltanto per salutare i suoi (ormai ex) compagni di squadra.