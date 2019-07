CHELSEA, RISCATTATO KOVACIC

01/07/2019

Mateo Kovacic è ufficialmente un giocatore del Chelsea a titolo definitivo. Lo ha svelato il Real, annunciando il riscatto del giocatore da parte del club inglese. "Il Real Madrid e il Chelsea hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento di Mateo Kovacic - si legge nel comunciato dei Blancos -. Il club intende ringraziare Kovacic per tutti questi anni trascorsi insieme, per la sua grande professionalità e il suo comportamento esemplare. Buona fortuna".