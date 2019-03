CHELSEA, POSSIBILE ESONERO PER SARRI

18/03/2019

La sconfitta in campionato di ieri contro l'Everton ha nuovamente indebolito la posizione di Maurizio Sarri al Chelsea. Secondo quanto riporta il 'Daily Express' Roman Abramovich potrebbe approfittare della sosta delle nazionali per esonerare il tecnico italiano. Attualmente i Blus, che hanno come obiettivo il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League, si trovano al sesto posto, ad appena tre lunghezze dall'Arsenal quarto.