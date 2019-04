CHELSEA, IDEA COUTINHO PER SOSTITUIRE HAZARD

22/04/2019

Se Eden Hazard andrà via, il Chelsea è pronto a rimpiazzarlo con Philippe Coutinho. Un'operazione complicata innanzitutto per i costi, ma anche per il blocco del mercato fino al 2020 a cui il Chelsea, in primo grado, è stato condannato dalla Fifa per irregolarità nel trasferimento di calciatori minorenni. Con il futuro incerto (il club di Roman Abramovich ha già presentato ricorso), prima di decidere se privarsi di Hazard il Chelsea dovrà sapere se potrà o meno operare sul mercato la prossima estate. In caso positivo, secondo Telefoot i Blues virerebbero sul brasiliano sempre più ai margini con Valverde e in rotta con i tifosi.