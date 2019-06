CHELSEA, EMERSON CHIAMA SPALLETTI: "SAREI CONTENTO"

03/06/2019

"Sarei contento se dovessi tornare a lavorare insieme a Spalletti, è un allenatore fantastico e una grande persona". È quanto ha detto Emerson Palmieri parlando del tecnico che lo ha lanciato nella Roma e che adesso, dopo il divorzio dall'Inter, è senza panchina. "Personalmente non posso che ringraziarlo per sempre - ha aggiunto l'esterno brasiliano naturalizzato italiano, da ieri in ritiro con gli azzurri a Coverciano - se dovesse capitare di ritrovarci sarei felice".