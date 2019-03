CHELSEA, DUE NOMI PER IL DOPO-SARRI

23/03/2019

Maurizio Sarri non verrà confermato in estate alla guida del Chelsea. Ne è convinto il The Sun, che da' per scontato l'esonero del tecnico italiano, che comunque non dovrebbe avvenire prima di fine stagione a meno di una prematura uscita di scena in Europa League o di un crollo nella corsa per il quarto posto. Per la panchina dei blues si profila una corsa a due tra la bandiera dei londinesi Frank Lampard, la scelta preferita da parte dei tifosi, e l'attuale manager del Wolverhampton Nuno Espirito Santo, rivelazione del campionato, profilo gradito al presidente Roman Abramovich.