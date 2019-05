21 febbraio 2016

Secondo il Sunday People la dirigenza del Chelsea ha fatto ulteriori sondaggi per ingaggiare Diego Simeone come tecnico per la prossima stagione. La manager del tecnico, sua sorella Natalia, è stata contattata dalla dirigenza Blues. Sul tavolo anche la clausola che i Blues dovranno pagare all'Atletico, superiore ai 3 milioni di euro.