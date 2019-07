CAGLIARI-ROG, SABATO LE VISITE MEDICHE

19/07/2019

E' fatta per il trasferimento di Marko Rog al Cagliari, che ha trovato l'accordo con il Napoli. Il croato, come riferito da Tuttomercatoweb, domani sosterrà le visite mediche con i sardi, che lo prelevano in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.