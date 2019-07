CAGLIARI, PRESO VICARIO DAL VENEZIA

17/07/2019

Nuovo acquisto per la porta in casa Cagliari. Il Venezia ha annunciato ufficialmente di aver ceduto al club sardo a titolo definitivo Guglielmo Vicario. Nella passata stagione il portiere classe '96 h difeso la porta dei lagunari per 32 volte in Serie B e nella doppia sfida contro la Salernitana valida per i playout.